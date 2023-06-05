Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı
SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ligin 37'inci haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek büyük bir sevinç daha yaşattı.
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