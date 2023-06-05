Galatasaray şampiyonluk kupasını kaldırdı

Abone Ol google-news

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, ligin 37'inci haftasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek büyük bir sevinç daha yaşattı.

cumhuriyet.com.tr
05 Haziran 2023 Pazartesi, 11:12


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler