H.K.G Davası 17 Temmuz’a ertelendi: Yargı AKP’gillerin hukuk bürosuna döndü…
Beste Çelik'in sunduğu Gündem Özel programının konuğu Avukat Pınar Akbina oldu.
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