İmamoğlu iktidarı uyardı! "Sizi son kez uyarıyorum, yapmayın! Yanlış yoldasınız"
İmamoğlu iktidarı uyardı! "Sizi son kez uyarıyorum, yapmayın! Yanlış yoldasınız"
Video Haberler
- Arenadan kaçan boğanın tribüne çıkması kamerada
- Ekrem İmamoğlu ceketini çıkarınca alkış tufanı koptu!
- Özgür Özel'den İmamoğlu'na saldırı açıklaması
- İmamoğlu yaralanan yurttaşlarla görüştü
- İmamoğlu iktidarı uyardı!
- İmamoğlu: Bu Erzurum insanının işi değil
- Düğün sezonu yaklaşıyor, imitasyon takıya ilgi arttı
- 'Ağlayan gelinler' ziyaretçilerini ağırlıyor
- Tomisa kalesi, zamana direniyor
- 'Yarı gölgeli ay' tutulması görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Akar hakkında konuşmamız lazım
- Nevşin Mengü'den 'Konya' uyarısı
- İmamoğlu'na yönelik saldırıya sanatçılardan tepki!
- Soylu saldırganları değil, İmamoğlu'nu hedef aldı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'sağduyu' çağrısı
- Kızılay yöneticilerinden tehlikeli provokasyon
- İmamoğlu’na Erzurum’da provokasyon
- AKP'li Öz'den tepki çeken paylaşım
- İmamoğlu'ndan emniyet müdürüne zor sorular
- Erzurum Belediye Başkanı Sekmen'in FETÖ videosu çıktı