Köyde imam ve öğretmenler hariç herkesin soyadı 'S' ile başlıyor

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Kars'ın Cumhuriyet köyünde yaşayan köy imamı ve öğretmenlerin dışındakilerin tamamının soyadı 'S' harfi ile başlıyor. Köy Muhtarı Akın Salik, Soyadı kanunu döneminde nüfus memurunun sözü üzerine bu şekilde bir uygulama yapıldığını söyledi.

DHA
31 Mayıs 2023 Çarşamba, 12:59

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