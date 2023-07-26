Menzil Tarikati ikiye bölündü!

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Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Rıfat Kırcı, Menzil Lideri Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından Menzil Tarikati'nin nasıl ikiye bölündüğünü anlattı.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2023 Çarşamba, 15:41

Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Rıfat Kırcı, Menzil Lideri Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından Menzil Tarikati'nin nasıl ikiye bölündüğünü anlattı. 

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