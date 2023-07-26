Menzil Tarikati ikiye bölündü!
Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Rıfat Kırcı, Menzil Lideri Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından Menzil Tarikati'nin nasıl ikiye bölündüğünü anlattı.
Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Rıfat Kırcı, Menzil Lideri Abdülbaki Erol'un ölümünün ardından Menzil Tarikati'nin nasıl ikiye bölündüğünü anlattı.
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