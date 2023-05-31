MHP’liler Can Dersim firmasına ait otobüsün yolunu kesti! Komünist Başkan: Bu ne ilk ne de son

Abone Ol google-news

Beste Çelik'in sunduğu Gündem Özel programının konuğu Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. Maçoğlu, Can Dersim firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsünün yolunun Gümüşhane’de bir grup MHP’li tarafından kesilmesine ilişkin konuştu.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2023 Çarşamba, 12:17


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler