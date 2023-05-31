MHP’liler Can Dersim firmasına ait otobüsün yolunu kesti! Komünist Başkan: Bu ne ilk ne de son
Beste Çelik'in sunduğu Gündem Özel programının konuğu Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. Maçoğlu, Can Dersim firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsünün yolunun Gümüşhane’de bir grup MHP’li tarafından kesilmesine ilişkin konuştu.
Video Haberler
- Barış Pehlivan'dan çarpıcı analiz
- 'Fitnelik yapıyorsunuz' dedi ortalık karıştı!
- MHP’liler Can Dersim firmasına ait otobüsün yolunu kesti
- Kemal Kılıçdaroğlu istifa mı edecek? CHP'den flaş açıkla
- Yok edici böcekler, doğaya salındı.
- Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar!
- Tökezleyen atıyla düştü, o anlar kamerada
- Külliye'de 'Selo'ya idam' sloganları atıldı
- Kılıçdaroğlu oy kullanıyor...
- Çadırda uyuyan adama büyük süpriz
En Çok Okunan Haberler
-
- Siz kime saldırdığınızı biliyor musunuz?
- Uğur Dündar'dan Aslı Baykal'a sert yanıt
- Bankalar KKM'de prim ödemeyi durdurdu!
- Alman Sol Partisi'nden Türkiye için 'vize' açıklaması
- YSK milletvekili kesin sonuçlarını paylaştı
- AFAD duyurdu: Malatya'da deprem!
- Eğlence masasında kız çocuğunu oynattılar!
- Seçim sonrasını beklemiş: Yandaş yazardan seri itiraflar
- Demirtaş'tan 'Selo'ya idam' sloganlarına ilk yanıt
- Kahramanmaraş'ta deprem!