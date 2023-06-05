Milyonların gözü Mehmet Şimşek'te! Uzmanı Nebati'nin o sözlerini hatırlattı: Beyinsizlerin başına...
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Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek, görevi devralırken "Rasyonel zemine dönmek dışında seçeneği kalmamıştır" dedi. Şimşek'in bu sözlerinin oluşturacağı yönetim tarzını yorumlamak için çok yetersiz olduğunu söyleyen İktisatçı Prof. Dr. Öner Günçavdı, "Mehmet Şimşek'in etrafında bir bardak suda tufan kopartılıyor. Herkes inanmak istediği şeye inanıyor. 'Nebati gitti, daha kaliteli bir ekip geldi' denilerek aslında söylenmemiş, vadedilmemiş birçok şeye sanki vadedilmiş gibi inanılmak isteniyor" diye konuştu. Cumhuriyet TV'ye konuşan Günçavdı, "Mehmet Bey çok az bilgiyi kamuoyu ile paylaştı. Herkes kendine göre, anladığı gibi bir model oluşturuyor. Bunun için erken. Bu aşırı iyimserlik gerçeklerle uyuşmuyor" değerlendirmesini yaptı.
05 Haziran 2023 Pazartesi, 18:27