Muhalif kanallara ceza yağdıran RTÜK, televizyonda çocuk istismarına sustu!
İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu iftar programında soru soran 8 yaşındaki bir kız çocuğu ''Benim babam, beni ve annemi bırakıp gitti ben buna çok üzülüyorum. Şu an oruç tutuyor, orucu kabul olur mu?'' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuğun ağlarken görüntüsünün verilmesi ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.
İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu iftar programında soru soran 8 yaşındaki bir kız çocuğu ''Benim babam, beni ve annemi bırakıp gitti ben buna çok üzülüyorum. Şu an oruç tutuyor, orucu kabul olur mu?'' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuğun ağlarken görüntüsünün verilmesi ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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