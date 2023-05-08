Özgür Özel'den İmamoğlu'na saldırı açıklaması: Erdoğan, yaşananların vebalini taşımaktadır

08 Mayıs 2023 Pazartesi, 11:48

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik provokasyona ilişkin; “Biz, Erzurum’daki bir avuç provokatörü ayırıyoruz, Erzurum halkını, Erzurum’un misafirperver insanlarını ayırıyoruz. Suçlu arayacaksanız belediye başkanı suçludur, emniyet müdürü suçludur, vali suçludur. Ancak, dakikalar içinde onları görevden almayan Recep Tayyip Erdoğan, yaşananların vebalini taşımaktadır” dedi.

