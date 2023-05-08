Özgür Özel'den İmamoğlu'na saldırı açıklaması: Erdoğan, yaşananların vebalini taşımaktadır
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik provokasyona ilişkin; “Biz, Erzurum’daki bir avuç provokatörü ayırıyoruz, Erzurum halkını, Erzurum’un misafirperver insanlarını ayırıyoruz. Suçlu arayacaksanız belediye başkanı suçludur, emniyet müdürü suçludur, vali suçludur. Ancak, dakikalar içinde onları görevden almayan Recep Tayyip Erdoğan, yaşananların vebalini taşımaktadır” dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik provokasyona ilişkin; “Biz, Erzurum’daki bir avuç provokatörü ayırıyoruz, Erzurum halkını, Erzurum’un misafirperver insanlarını ayırıyoruz. Suçlu arayacaksanız belediye başkanı suçludur, emniyet müdürü suçludur, vali suçludur. Ancak, dakikalar içinde onları görevden almayan Recep Tayyip Erdoğan, yaşananların vebalini taşımaktadır” dedi.
Video Haberler
- Arenadan kaçan boğanın tribüne çıkması kamerada
- Ekrem İmamoğlu ceketini çıkarınca alkış tufanı koptu!
- Özgür Özel'den İmamoğlu'na saldırı açıklaması
- İmamoğlu yaralanan yurttaşlarla görüştü
- İmamoğlu iktidarı uyardı!
- İmamoğlu: Bu Erzurum insanının işi değil
- Düğün sezonu yaklaşıyor, imitasyon takıya ilgi arttı
- 'Ağlayan gelinler' ziyaretçilerini ağırlıyor
- Tomisa kalesi, zamana direniyor
- 'Yarı gölgeli ay' tutulması görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
-
- Akar hakkında konuşmamız lazım
- Nevşin Mengü'den 'Konya' uyarısı
- İmamoğlu'na yönelik saldırıya sanatçılardan tepki!
- Soylu saldırganları değil, İmamoğlu'nu hedef aldı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'sağduyu' çağrısı
- Kızılay yöneticilerinden tehlikeli provokasyon
- İmamoğlu’na Erzurum’da provokasyon
- AKP'li Öz'den tepki çeken paylaşım
- İmamoğlu'ndan emniyet müdürüne zor sorular
- Erzurum Belediye Başkanı Sekmen'in FETÖ videosu çıktı