Yurttaşın Lozan Antlaşması değerlendirmesi beyin yaktı!

Abone Ol google-news

Yurttaşın Lozan Antlaşması değerlendirmesi beyin yaktı!

cumhuriyet.com.tr
24 Temmuz 2023 Pazartesi, 17:39

Cumhuriyet TV, Lozan Antlaşması'nın 100. yıldönümünde yurttaşlara Lozan Antlaşması hakkındaki fikirlerini sordu. 

lozan anlaşması Lozan Barış Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti bakır boru Bor doğalgaz sokak röportajı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler