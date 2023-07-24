Yurttaşın Lozan Antlaşması değerlendirmesi beyin yaktı!
Yurttaşın Lozan Antlaşması değerlendirmesi beyin yaktı!
Cumhuriyet TV, Lozan Antlaşması'nın 100. yıldönümünde yurttaşlara Lozan Antlaşması hakkındaki fikirlerini sordu.
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