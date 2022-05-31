Yabancı uyruklu ailenin evi alev topuna döndü
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ev alev alev yandı. Yangının evin elektrik tesisatındaki patlamadan kaynaklandığı belirtiliyor.
Olay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Kemalettin Mahallesi Dere 3. Aralık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, elektrik tesisatında meydana gelen patlama nedeniyle yabancı uyruklu aileniyaşadığı tek katlı evde büyük çaplı yangın çıktı.
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