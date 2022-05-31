Yabancı uyruklu ailenin evi alev topuna döndü

Abone Ol google-news

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yabancı uyruklu ailenin yaşadığı ev alev alev yandı. Yangının evin elektrik tesisatındaki patlamadan kaynaklandığı belirtiliyor.

İHA
31 Mayıs 2022 Salı, 09:23

Olay, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Kemalettin Mahallesi Dere 3. Aralık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, elektrik tesisatında meydana gelen patlama nedeniyle yabancı uyruklu aileniyaşadığı tek katlı evde büyük çaplı yangın çıktı.

Haberin devamı...

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler