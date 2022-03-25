Yabancı uyruklu kişinin iç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı
Adana'da polisin durdurduğu aracın sürücüsü olan Suriye uyruklu M.E'nin üzerinden 4 bin 900 adet uyuşturucu hap çıktı.
Adana'da, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki 33 yaşındaki Suriyeli M.E.’nin iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap, polis tarafından ele geçirildi. M.E. ile beraberindeki Suriyeli A.A. (43) ve A.M. (32) tutuklandı.
İÇ ÇAMAŞIRINA GİZLEMİŞ
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Sarıçam ilçesinde şüphe üzerine 3 Suriyelinin bulunduğu otomobili durdurdu. Ekiplerin yaptığı üst aramasında, M.E.’nin iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap bulundu. M.E., otomobilin sürücüsü A.A. ve ön koltukta oturan A.M., gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Şüphelilerden A.M. ve A.A.'nın, suçlamaları kabul etmeyerek, M.E.’nin uyuşturucu hap taşıdığından haberlerinin olmadığını öne sürdü. M.E.’nin ise 2 arkadaşının da durumdan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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