Yalova'da kereste fabrikasında korkutan yangın
Yalova'nın Altınova ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Yalova'nın Altınova ilçesinde Kaytazdere Sanayi Sitesi'ndeki bir kereste fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktıYangını fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi yönlendirildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
ÇEVRE İLLERDEN DESTEK GELDİ
Yangının büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden de itfaiye ekipleri desteğe geldi.
Öte yandan, yangın nedeniyle fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuldu.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
Video Haberler
- Sarıyer'de ormandaki kuyuda cesedi bulundu
- Kereste fabrikası cayır cayır yandı
- İYİ Parti'den Alp Emeç'in tutukluluğuna tepki
- 'Yetki sahibi olduğunuzda sakın ola kirlenmeyin'
- Atına işkence yapan sürücü serbest kaldı
- TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde tören
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- 6. kattan düşen çocuğun hayatını 'bacağı' ile kurtardı
- Yaralı bulduğu caretta carettayı hastaneye yetiştirdi
- İmamoğlu, koltuğunu Arif Kabasakal'a devretti
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP karıştı: 'Telefonları susmuyor'
- Erdoğan 8. yılda da şaşırtmadı
- Hamile kadın emojisiyle karşılık verdi, ortalık karıştı
- Albayrak'tan Soylu'yu kızdıracak hamle
- Ayasofya'dan tepki çeken yeni görüntüler
- 'Seçmenlerin beşte 1'i...'
- Şahan Gökbakar'dan, Hande Fırat'a yanıt
- Erdoğan'ın eski doktorundan iktidarı kızdıracak paylaşım
- 'Akşener'in ciddi bir hazırlığı var' iddiası
- Zelenski 'Türkiye'deki görüşmelere' dikkat çekti