Yanan fabrikada ölen işçiler, Batman'dan Bursa'ya çalışmak için gelmiş
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, patlama sonrası yangın çıkan orman ürünleri fabrikasında yaşamını yitiren Aydın Toprak (51) ile Ömer Coşgun'un (22), yaklaşık 1 yıl önce Batman'dan çalışmak için Bursa'ya geldikleri öğrenildi. Hemşehri olan 2 işçinin cenazesi, bugün memleketlerinde toprağa verilecek.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasının talaş siloları ile yağ depolarında, dün saat 13.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İşçiler Aydın Toprak ile Ömer Coşgun hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Yaralılar Bünyamin Hiçyılmaz (25), Müslüm Can (26), Yusuf Usanmaz (26), Sabahattin Eren (26), Musa Coşgun (29), Emirhan Türköz (20) ile Tolga Bozkurt (27), ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Hiçyılmaz, buradan Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralılar da tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Video Haberler
- Batman'dan Bursa'ya çalışmak için gelmiş
- Kaldırımdaki kişi son anda kurtuldu
- Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı
- Ankara'da hareketli dakikalar
- Gaziantep'te, halı fabrikasında buhar kazanı patladı
- Cep telefonu hırsızlığı kamerada
- Katil Mustafa Ayhan'dan, Azra'nın annesine pişkin yanıt
- Elindeki dövme, hırsızı ele verdi
- Gözde bulundu, evde dönmek istemedi
- Erdoğan ağzını bozdu
En Çok Okunan Haberler
-
- Galata Kulesi'nin önünde kendini yaktı
- Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
- 'Sana ne Erdoğan? Sana ne?!'
- Antalya'da bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü!
- Erdoğan ağzını bozdu
- AKP ve MHP'den yine ret!
- Ünlü bankadan dolar/TL korkutan tahmini
- 'Arkadaşlar nerede kalmıştık?'
- 'Bu sözler Cumhurbaşkanı'na ait'
- Kaftancıoğlu'ndan 'sürtük' yanıtı