Yangın çıkan daire, kullanılamaz hale geldi

Abone Ol google-news

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 4 katlı apartmanın son katındaki daire, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2022 Perşembe, 09:15

Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Sinem Sokak’ta, 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairede akşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dairenin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler