Yangında 5'inci kattan atladı, ağır yaralandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 5'inci kattaki dairede çıkan yangında balkondan atlayan Muhammed Emin K. ağır yaralandı, 1 kişi de dumandan etkilendi.
Yangın, saat 03.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 286. Sokak'taki apart dairelerin bulunduğu 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek daireyi sardı.
Yangın sırasında dairede bulunan ve çevresini saran alevlerden kurtulmak isterken 5'inci katta bulunan dairenin balkonundan aşağı atlayan Muhammed Emin K.ağır yaralandı. Yangında dumandan etkilenen Burak Ü. ile hastaneye kaldırıldı.
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