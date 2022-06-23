Yangında 5'inci kattan atladı, ağır yaralandı

23 Haziran 2022 Perşembe, 09:54

Yangın, saat 03.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi 286. Sokak'taki apart dairelerin bulunduğu 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek daireyi sardı.

