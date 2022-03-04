Yardım istedi, darbedilerek dışarıya atıldı
Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’ne yardım istemeye giden yurttaş, darbedilerek yaka paça dışarı atıldı. Görüntülere tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ''Bürokratın görevi ihtiyaç sahibi vatandaşı kapı dışarı etmek değil, yardım etmektir'' ifadelerine yer verdi.
Elektrik faturalarını ödeyemediği için Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'ne yardım için giden bir yurttaş, vakıf müdürü tarafından yaka paça dışarı atıldı.
Yaşanan olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ''İşte Türkiye'de sosyal devletin geldiği nokta! Mersin Tarsus Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü'nden yardım isteyen kadın zorla kapının dışına atılıyor. Üstelik adli para cezasına çarptırılıyor. Bürokratın görevi ihtiyaç sahibi vatandaşı kapı dışarı etmek değil, yardım etmektir'' dedi.
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