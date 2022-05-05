Yargıtay, karakoldaki dayağa haksız tahrik indirimi istedi

05 Mayıs 2022 Perşembe, 10:57

Olay, 17 Temmuz 2011'de meydana geldi. Karabağlar'daki müzikholleri denetleyen polis ekipleri, kimliksiz ve izinsiz çalışan Fevziye Cengiz'i polise mukavemet ve hakarette bulunduğu iddiasıyla gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Fevziye Cengiz’in darbedildiği görüntüler basına sızdı.

Fevziye Cengiz, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Polisler de Cengiz'den şikayetçi oldu. Soruşturmanın sonunda hazırlanan iddianamede; Fevziye Cengiz'in görevli polis memurlarına karşı 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'hakaret' suçlarından, polisler B.S., H.Y. ve T.D'nin ise 'hakaret', 'tehdit' ve 'darp' suçlarından cezalandırılması istendi. Polis memuru N.A.'nın da 'suçu bildirmemekten' cezalandırılması talep edildi.



