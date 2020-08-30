Yarkadaş'tan 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına tepki
Sınırlı sayıda ziyaretçi alınan Anıtkabir'de çelenk bırakma sonrası Erdoğan'a yönelik slogan atıldı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Sınırlı sayıda ziyaretçi alınan Anıtkabir'de çelenk bırakma sonrası Erdoğan'a yönelik slogan atıldı.
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da Twitter hesabından videoyu paylaşarak "Saygısızlığın dik alası! Her sefer aynı rezalet yaşanıyor. Adab usül bilmeyenler ve kabre saygısı olmayanlar, bu mekanda slogan atılamayacağını bilmiyor mu? Ya da bilerek mi yapılıyor bu rezalet? Her ikisi de terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır. Slogan atanları kınıyorum" diye yazdı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da da Anıtkabir’de yapılan devlet töreni sırasında bir grup tarafından ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları atılmıştı.
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