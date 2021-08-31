Yavru ayının yüzme keyfi gülümsetti
Sıcaklardan bunalan yavru ayrının yüzme keyfi izleyenleri gülümsetti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medyada paylaştığı görüntüler izleyenleri gülümsetti. Sıcaklardan bunalan yavru ayı ormanda bulunan suya girerek serinledi. Görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.
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