Yavru ayının yüzme keyfi gülümsetti

Abone Ol google-news

Sıcaklardan bunalan yavru ayrının yüzme keyfi izleyenleri gülümsetti.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2021 Salı, 13:00

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medyada paylaştığı görüntüler izleyenleri gülümsetti. Sıcaklardan bunalan yavru ayı ormanda bulunan suya girerek serinledi. Görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.


Video Haberler