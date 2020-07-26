Yavru boz ayı kaçtı, köpek kovaladı
Kars’ın Sarıkamış ilçe merkezinde yiyecek arayan yavru boz ayının köpek tarafından kovalanması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sarıkamış ilçesine bağlı İnönü ve İstiklal mahallelerine gece saatlerinde inen boz ayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek arıyor. Yavrularıyla cadde ve sokaklarda da gezinen boz ayıların zaman zaman apartmanlara da girmesi mahalle sakinlerini korkutuyor. Bir apartmanın bahçesinde yiyecek arayan yavru boz ayının köpek tarafından kovalanması ise ilginç görüntüler oluşturdu.
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