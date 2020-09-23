Yavuz Bingöl: Yandaşlık kötü bir şey değil

23 Eylül 2020 Çarşamba, 11:30

TV100'de Okan Bayülgen'in sunduğu Nokta programına konuk olan Yavuz Bingöl, yandaş eleştirileri için "Yandaşlık kötü bir şey değil" ifadelerini kullandı.

Bingöl, CHP'li bir belediyenin İbrahim Tatlıses ve Tarkan'ın konser ücretinde indirim yapması için kendisinden yardım istediğini de anlattı.

"BENCE YANDAŞLIK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL"

Programda "Yandaşlık kötü bir şey değil mi?" sorusuna cevap veren ünlü türkücü, "Bence yandaşlık kötü bir şey değil. Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta. Ben bir partili değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil. Ben ülkenin sorunlarıyla birebir ilgilenen birisiyim. Özellikle sol sendikalar, dergiler, gazeteler ve radyolar benim 30 yıllık emeğimin hakkını asla ödeyemez. Ben çok sayıda dayanışma konserine gitmiş bir insanım. CHP'li bir belediye İbrahim Tatlıses ve Tarkan'ın konser ücretinde indirim yapması için benden yardım istedi" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Yavuz Bingöl'ün yandaş eleştirilerine verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da çok sayıda kullanıcı "Yavuz Bingöl" etiketi altında paylaşım yaptı.