Yaya geçidinde otomobil çarpan 22 yaşındaki Damla Nur hayatını kaybetti

Abone Ol google-news

Ataşehir'de 22 yaşındaki Damla Nur Şeker'e yaya geçinden karşıya geçmeye çalışırken, aşırı hız yapan otomobil çarptı. Şeker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
16 Haziran 2022 Perşembe, 11:07

Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi'nde 3 Haziran Cuma günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, aşırı hızla ilerleyen bir otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen Damla Nur Şeker'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şeker, ağır yaralandı. 

Haberin devamı...

Trafik kaza trafik kazası Ataşehir İstanbul otomobil

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler