Yaya geçidinde otomobil çarpan 22 yaşındaki Damla Nur hayatını kaybetti
Ataşehir'de 22 yaşındaki Damla Nur Şeker'e yaya geçinden karşıya geçmeye çalışırken, aşırı hız yapan otomobil çarptı. Şeker, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ataşehir'de Küçükbakkalköy Mahallesi'nde 3 Haziran Cuma günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, aşırı hızla ilerleyen bir otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen Damla Nur Şeker'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şeker, ağır yaralandı.
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