Yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile, 9 saat sonra kurtarıldı

21 Mart 2022 Pazartesi, 09:40

Çocukları ile birlikte yaylaya çıkan Mümin Seçim yönetimindeki kamyonet, yolda kara saplandı. Aracı hareket ettiremeyen Seçim, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni arayıp yardım çağırdı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, ailenin olduğu bölgeye ulaşmak için kar küreme araçlarıyla yol açma çalışmasına başladı.

Mümin Seçim, eşi Ümran Seçim ile çocukları Ebrar ve Ensar, ekiplerin yaptığı 9 saatlik çalışma sonucu saplandıkları kardan çıkarıldı.



