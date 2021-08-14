Yemen'de bir araç sel sularına kapıldı: 5 ölü
Yemen'de bir aracın sel sularına kapılması sonucu 2'si kadın olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.
Yemen'in İbb vilayetindeki Al-Jashin bölgesinde şiddetli yağış beraberinde seli getirdi. Çok sayıda kişiyi taşıyan bir aracın sel sularına kapılması ise faciaya yol açtı. Olayda 2'si kadın olmak üzere toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin ise kayıp olduğu aktarıldı. Aracın sürücüsünün sağ kurtulduğu öğrenildi. Olay bölgesinde kaybolan kişileri arama çalışmaların devam ettiği bildirilirken, aracın sürücüsünün kurtarıldığı ifade edildi.
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