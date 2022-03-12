Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na çirkin saldırı

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Husilerin, Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Türk Şehitlik Anıtı'nı bir iş makinesi ile yıkmaya çalıştığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2022 Cumartesi, 16:15

Yemen yerel basınının görgü tanıklarına dayandırdığı haberlere göre İran destekli Husiler, başkent Sana'nın tarihi bölgesinde yer alan Türk Şehitlik Anıtı'nı yıkmaya çalıştı.

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