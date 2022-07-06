Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı, Türkiye'deki ekonomik krizi 15 Temmuz'a bağladı

Abone Ol google-news

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit’in Ankara Temsilcisi ve yazarı Hacı Yakışıklı, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizi 15 Temmuz’da yaşananlara bağladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:20

tv100 kanalında Gürkan Hacır’ın sunduğu Taksim Meydanı programında Türkiye’de ‘ekonomiyi etkileyen başlıklar neler?’ konusu ele alındı.

Haberin devamı

Yeni Akit Hacı Yakışıklı TV100 Gürkan Hacır

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler