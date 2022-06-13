Yenikapı metrosunda açık kapıyla yolculuk

13 Haziran 2022 Pazartesi, 12:02

Olay, geçtiğimiz günlerde Yenikapı-Hacıosman seferini yapan bir metroda meydana geldi. İddiaya göre metro, Yenikapı istasyonuna bir kapısı açık halde geldi. Yurttaşlar araca bindi fakat vagonun kapısı kapanmadığı için Vezneciler durağına kadar metronun bir kapısı açık şekilde yolculuk yaptı.

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