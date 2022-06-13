Yenikapı metrosunda açık kapıyla yolculuk

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Yenikapı-Hacıosman seferini yapan metronun kapısı arızalanınca yurttaşlar vagonun kapısı açık halde yolculuk yaptı. O anlar kameralara yansıdı.

İHA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 12:02

Olay, geçtiğimiz günlerde Yenikapı-Hacıosman seferini yapan bir metroda meydana geldi. İddiaya göre metro, Yenikapı istasyonuna bir kapısı açık halde geldi. Yurttaşlar araca bindi fakat vagonun kapısı kapanmadığı için Vezneciler durağına kadar metronun bir kapısı açık şekilde yolculuk yaptı.

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İstanbul Yenikapı Hacıosman metro

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