Yenikapı metrosunda açık kapıyla yolculuk
Yenikapı-Hacıosman seferini yapan metronun kapısı arızalanınca yurttaşlar vagonun kapısı açık halde yolculuk yaptı. O anlar kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Yenikapı-Hacıosman seferini yapan bir metroda meydana geldi. İddiaya göre metro, Yenikapı istasyonuna bir kapısı açık halde geldi. Yurttaşlar araca bindi fakat vagonun kapısı kapanmadığı için Vezneciler durağına kadar metronun bir kapısı açık şekilde yolculuk yaptı.
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