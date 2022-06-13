Yenikapı metrosunda açık kapıyla yolculuk

Yenikapı-Hacıosman seferini yapan metronun kapısı arızalanınca yurttaşlar vagonun kapısı açık halde yolculuk yaptı. O anlar kameralara yansıdı.

İHA
13 Haziran 2022 Pazartesi, 10:44
Yenikapı metrosunda açık kapıyla yolculuk
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Olay, geçtiğimiz günlerde Yenikapı-Hacıosman seferini yapan bir metroda meydana geldi. İddiaya göre metro, Yenikapı istasyonuna bir kapısı açık halde geldi. Yurttaşlar araca bindi fakat vagonun kapısı kapanmadığı için Vezneciler durağına kadar metronun bir kapısı açık şekilde yolculuk yaptı.

Kapı açık halde seyahat eden iki yurttaş, kapının önünde durarak çocukları orta alana doğru yönlendirdi. Ardından yolcuların durumu haber vermesi üzerine görevliler arızalı kapıya müdahalede bulundu ancak kapıdaki arıza giderilemedi. Metro, yolcuların indirilmesinin ardından istasyondan ayrıldı.

Yolcuların metroda kapısı açık seyahat ettiği anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.


Yenikapı Hacıosman metro
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