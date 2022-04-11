Yer Çanakkale: Erdoğan'ın tarifi üzerine halka manda yoğurdu dağıtıldı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 15:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan televizyonda çiftçilerle buluştuğu programda, yurttaşa gece yatmadan önce manda yoğurdunu kestane balı, hurma ve yulafla karıştırarak yiyerek yatması tavsiyesinde bulunmuştu.

Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanlığı da Erdoğan'ın bu tarifine kinayeli bir destek vererek toplam 150-160 küçük paket halinde manda yoğurdunu Çanakkalelilere dağıttı.

