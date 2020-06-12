Yer: Erciyes Dağı... Görenleri şaşkına çevirdi
Kayseri'de Erciyes Dağı'nın bulunduğu bölgede çıkan hortum görenleri şaşkına çevirdi.
Kentte sabah saatlerinde 3 bin 917 metre yüksekliğindeki Erciyes Dağı'nın yakınlarındaki Tekir Göleti'nde sabah saatlerinde hortum oluştu. Bulutların arasından yere doğru inen hortumu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaklaşık 15 dakika süren doğa olayının, herhangi bir zarara yol açmadığı öğrenildi.
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