Yer: Kadıköy... Kadını kaçırmaya çalıştı, esnaf engel oldu!

01 Temmuz 2022 Cuma, 14:46

İstanbul Kadıköy'de, eski sevgilisinden ayrılan Ç.G. isimli kadın, arkadaşı B.B.K.'nin evine taşındı. İddiaya göre, geçen pazartesi günü 22.00 sıralarında eski sevgilisinin kaldığı eve gelen M.T isimli erkek tehdit ve hakaretler savurarak eve zarar verdi. Bir süre sonra evden ayrılan M.T salı günü sabah saatlerinde tekrar Ç.G.'nin kaldığı eve geldi.

Zorla eve giren saldırgan Ç.G.’yi darbederek dışarı çıkardı. Saldırgan, kolundan tuttuğu kadını yol boyunca sürükleyerek sokağın başında bekleyen taksiye zorla bindirmeye çalıştı.



