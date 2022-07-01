Yer: Kadıköy... Kadını kaçırmaya çalıştı, esnaf engel oldu!
Kadıköy’de eskiden birliktelik yaşadığı iddia edilen bir kadını kaldığı evden zorla dışarı çıkaran bir erkek, geldiği taksiyle kaçırmaya çalıştı. Taksiye binmek istemeyen kadının çığlıklılarını duyan çevredekiler yardıma koştu. O anlar çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Kadıköy'de, eski sevgilisinden ayrılan Ç.G. isimli kadın, arkadaşı B.B.K.'nin evine taşındı. İddiaya göre, geçen pazartesi günü 22.00 sıralarında eski sevgilisinin kaldığı eve gelen M.T isimli erkek tehdit ve hakaretler savurarak eve zarar verdi. Bir süre sonra evden ayrılan M.T salı günü sabah saatlerinde tekrar Ç.G.'nin kaldığı eve geldi.
Zorla eve giren saldırgan Ç.G.’yi darbederek dışarı çıkardı. Saldırgan, kolundan tuttuğu kadını yol boyunca sürükleyerek sokağın başında bekleyen taksiye zorla bindirmeye çalıştı.
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