Yıl 2022, yer İstanbul! Yurttaşlar ayçiçek yağı için adeta birbirini ezdi!

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CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan; bir markette, yurttaşların zam geleceği beklentisi ile ayçiçek yağı almak için girdiği izdihama ilişkin görüntüleri, “Türkiye bunu hak etmiyor” notuyla paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
06 Mart 2022 Pazar, 07:24

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan; yurttaşların ayçiçek yağına  zam geleceği beklentisi ile bir markette girdiği izdihama ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Özkan, görüntüleri “Türkiye bunu hak etmiyor” notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ise aynı video için, sosyal medya hesabında; “AKP sebep yağ fiyatları, hayat pahalılığı sonuçtur. Yönetemiyorsunuz” açıklamasını yaptı.

Videoda bazı yurttaşların “Bedava değil” dedikleri, bir yurttaşın da “Çocuk var, çocuk” diye bağırdığı görüldü.

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