Yıl 2022, yer İstanbul! Yurttaşlar ayçiçek yağı için adeta birbirini ezdi!

06 Mart 2022 Pazar, 07:24

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan; yurttaşların ayçiçek yağına zam geleceği beklentisi ile bir markette girdiği izdihama ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Özkan, görüntüleri “Türkiye bunu hak etmiyor” notuyla paylaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ise aynı video için, sosyal medya hesabında; “AKP sebep yağ fiyatları, hayat pahalılığı sonuçtur. Yönetemiyorsunuz” açıklamasını yaptı.

Videoda bazı yurttaşların “Bedava değil” dedikleri, bir yurttaşın da “Çocuk var, çocuk” diye bağırdığı görüldü.