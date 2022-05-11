Yılmaz Büyükerşen'den yasağa tepki: 'Eskişehirimiz yasaklarla değil; özgürlüklerle, bilimle, sanatla, kültürle anılmayı hak ediyor'

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Valiliği’nin Anadolu Fest dahil etkinliklerin yasaklanması ile ilgili kararına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mayıs 2022 Çarşamba, 16:33

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/yilmaz-buyukersenden-yasaga-tepki-eskisehirimiz-yasaklarla-degil-ozgurluklerle-bilimle-sanatla-kulturle-1934964

 

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