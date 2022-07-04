'Yolcu' dehşeti: Taksiciyi önce ısırıp darbetti, sonra direksiyona geçip ağaca vurdu!

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:10

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde geçen cumartesi gecesi, Ali Hallaç (47) Merkez Efendi Devlet Hastanesi önünden 45 T 0164 plakalı taksisiyle, biri kadın iki yolcu aldı. İzmir’e gitmek üzere yolan çıkan Ali Hallaç ile müşterisi A.T.D. arasında yolda tartışma çıktı.

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