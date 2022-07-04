'Yolcu' dehşeti: Taksiciyi önce ısırıp darbetti, sonra direksiyona geçip ağaca vurdu!

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Manisa’da bir taksici tartıştığı müşterisi tarafından ısırılıp darp edildi. Olay anında taksici korna çalarak çevredekilerden yardım isterken, hızını alamayan müşteri ise taksinin direksiyonuna geçerek, kaldırımdaki ağaca vurdu.

İHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:10

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde geçen cumartesi gecesi, Ali Hallaç (47) Merkez Efendi Devlet Hastanesi önünden 45 T 0164 plakalı taksisiyle, biri kadın iki yolcu aldı. İzmir’e gitmek üzere yolan çıkan Ali Hallaç ile müşterisi A.T.D. arasında yolda tartışma çıktı.

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