Yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı: Sürücü öldü

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktördeki Hasan Hüseyin Arıcı (67), hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2022 Pazar, 17:34

Kaza, 1 Mayıs saat 12.00 sıralarında Ödemiş Üçeylül Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte traktöre çarptı.

YOLA SAVRULDU, KURTARILAMADI

Çarpmanın şiddetiyle traktör sürücüsü Hasan Hüseyin Arıcı, yola savruldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Arıcı, kurtarılamadı.

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