Yolcu uçağında yarasa paniği

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 16:52

Hindistan'dan ABD'ye giden Hindistan Havayolları'na ait bir yolcu uçağında geçtiğimiz perşembe günü hareketli dakikalar yaşandı. Yeni Delhi-Newark seferini yapan yolcu uçağının business class bölümüne bir yarasanın girdiği fark edildi. Kabin görevlilerinin kokpit ekibini bilgilendirmesinin ardından Hava Trafik Hizmeti (ATC) ile temasa geçilerek Yeni Delhi’ye dönüş kararı alındı. Uçak kalkıştan 30 dakika sonra geri dönerken, yolcular da rahat bir nefes aldı. Yarasanın çıkarıldığı ve uçağın dezenfekte edildiği belirtildi.