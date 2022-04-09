Yolcuya taksimetre şoku: Açılış ücretini 400 liradan başlattı

09 Nisan 2022 Cumartesi, 10:41

Evinin önünden çağırdığı taksiye binen Ahmet Durmaz isimli genç, aracın hareket etmesiyle birlikte taksimetrede açılış ücretinin 400 lira olduğunu gördü. Durmaz, yaklaşık 5 dakika içerisinde artı olarak 35 lira daha taksimetre ücretinin arttığını görünce taksi şoförünü uyardı. Durumu kabul etmeyen sürücü ile genç arasında sözlü tartışma çıktı. Yolcunun ücretin yanlış olduğunu söylemesi üzerine taksi şoförünün ‘şartlar bunu gerektiriyor’ dediği öğrenildi. Tehditlere maruz kalan yolcu, ücreti ödeyerek araçtan inerken konuya ilişkin şikayetçi olacağını söyledi.

Öte yandan, taksimetre ekranında kısa süre içerisinde artan ücret cep telefonu kamerasına yansıdı.



