Yolsuzluk iddiaları nedeniyle sürgünde olan eski Kral Carlos 2 yılın ardından İspanya'da
Hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından Ağustos 2020’de İspanya’dan ayrılma kararı alan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye yerleşen eski Kral Juan Carlos, yaklaşık 2 yıllık sürgünün ardında geçici süreliğine İspanya’ya geldi.
İspanya’da 1975-2014 yılları arasında 39 yıl boyunca devlet başkanı olan 84 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından Ağustos 2020’de ülkeyi terk etme kararı almış ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye yerleşmişti.
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