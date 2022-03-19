Yönetici faturayı ödemedi, 3 bin nüfuslu sitenin doğalgazı kesildi
Bursa’da 688 daireli, 3 bin nüfuslu sitenin doğalgazı, borcun ödenmemesi ve kaçak kullanım nedeniyle kesildi. Soğuk havada üşüdüklerini ve yemek yapamadıklarını söyleyen site halkı, gaz borcunu ödemediğini ve ortadan kaybolduğunu öğrendikleri eski yönetici İzzet A.’ya tepki gösterip, bir an önce gazın verilmesini istedi.
Merkez Osmangazi ilçesi Kiremitçi Mahallesi’nde bulunan 688 daireli, 3 bin nüfuslu sitede yaşayanlar, akşam saatlerinde evlerine geldiklerinde doğalgazın kesilmiş olduğunu fark etti. Durumu site yönetimine sorduklarında ise önceki yönetimden kalan borç yüzünden doğalgazın kesildiğini öğrendiler.
Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü günlerde, doğalgazsız kalan site halkı eski yönetici İzzet A.’ya ulaşamayınca site yönetimi önünde toplandı.
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