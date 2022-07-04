Yunanistan’da 53 noktada orman yangını: 4 köy tahliye edildi
Yunanistan’da dün 53 noktada çıkan orman yangınları nedeniyle 4 köy tahliye edildi.
Mora Yarımadası'nda 2 helikopter ile 200'e yakın itfaiyeci, çok sayıda belediye çalışanı ve gönüllü dün öğleden sonra başlayan orman yangınlarına müdahale etmek için gece boyunca aralıksız çalıştı.
Achaia bölgesinin doğusundaki Portes Köyü yakınlarında başlayan orman yangını, güçlü rüzgarın da etkisiyle güneydeki Ileia'ya ya kadar sıçradı. Karagianeika ve Dalaboureika yerleşim yerleri de dahil olmak üzere 4 köy tahliye edildi.
Portes Köyü'ndeki şüpheli yangının araştırılması için soruşturma ekibi kuruldu. Yangınlar sabah saatlerinde kontrol altına alındı.
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