Yurttaşın 'Erdoğan’a canım, kızım, çocuğum feda olsun' sözleri tepki çekti
'Kendine Muhabir' isimli YouTube kanalının sokak röportajında bir yurttaşın "Recep Tayyip Erdoğan’a canım, karım, kızım, çocuğum feda olsun" sözleri gündem oldu.
'Kendine Muhabir isimli YouTube' kanalında yayınlanan sokak röportajına katılan bir yurttaşın, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği, ” Recep Tayyip Erdoğan’a canım, kızım, çocuğum feda olsun” sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Birçok sosyal medya kullanıcısı yurttaşa tepki gösterdi.
Video Haberler
- Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
- TEM Otoyolunda zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
- 15 yerinden bıçaklandı! Mahkemeden 'teşebbüs' kararı
- Şakalaşma kanlı bitti
- Tekirdağ'da fabrika yangını
- Sokak röportajındaki yurttaşın o sözleri gündem oldu
- Mezarlıkta silahla vurulmuş kadın cesedi bulundu
- Trabzon'da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı
- 'Scooter'lar sinir krizi geçirtti
- FETÖ operasyonunda şaşkına çeviren an
En Çok Okunan Haberler
- Pompaların elektriği kesildi
- Ayağında çip bulunan flamingo tedavi edildi
- Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
- 'Bazı şeylerin değeri parayla ölçülmez'
- 28 milyar ışık hızı uzakta: En uzak yıldız keşfedildi!
- Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka davasında karar
- Soylu LGBT'yi hedef aldı
- 'Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar'
- Türkiye dünya sıralamasında düşüşe geçti!
- Kararname imzalandı: Putin'den ruble kararı