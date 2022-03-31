Yurttaşın 'Erdoğan’a canım, kızım, çocuğum feda olsun' sözleri tepki çekti

31 Mart 2022 Perşembe, 15:15

'Kendine Muhabir isimli YouTube' kanalında yayınlanan sokak röportajına katılan bir yurttaşın, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği, ” Recep Tayyip Erdoğan’a canım, kızım, çocuğum feda olsun” sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı yurttaşa tepki gösterdi.