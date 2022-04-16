Yurttaşlar akaryakıt ve gıdaya gelen zamlara tepki gösterdi: 'Çok kötü sonumuz'

16 Nisan 2022 Cumartesi, 18:00

Artan hayat pahalılığı, akaryakıt ve temel gıda maddelerine gelen zamlar, yurttaşları zorluyor. Mehmet Emin Ayar, “Benzin fiyatları akaryakıt fiyatları arttığı için mecburen dolmuş fiyatlarına da zam geliyor bu bizim için hiç iyi olmuyor. Hem maddi açıdan hem iniş çıkışlar 10 TL, zaten günlük harçlığımız 30 TL olduğu için yemeğe fazla paramız kalmıyor, o yüzden memnun değilim yani. Çok zor durumdayız” diye konuştu.

“KÖYÜMÜZE BİLE GİDEMİYORUZ”

Akaryakıt zamlarından sonra köye bile gidemediklerini söyleyen Süleyman Yüce durumdan memnun olmadıklarını kaydederek, şöyle dedi:

“Düşüncelerimiz ne olacak yandık piştik köyümüze gidemiyoruz arabayla beraber, bir yere sallantı yapamıyoruz biraz abartı oldu ama pek de memnun değiliz memnun, olacak bir durumumuz yok. Ama inşallah sonu iyi olur. Çünkü bu durumda köye gidemiyoruz akaryakıt alamıyoruz arabayı sallatamıyoruz. Böyle çarşıda bekleyeceğiz. “

“GİDEN 128 MİLYARIN YERİNİ TAMAMLIYORLAR”

Benzin fiyatlarının yükselmesine tepki gösteren Erol Telci, şöyle dedi:

“Maliyeti 5 liralık mazotu 23 liraya satıyorlar aradaki fark birilerinin ceplerine gidiyor benim şahsi düşüncem bu. 2008 yılında 165 dolara alınan ham petrol varili 2,5 lira mazot, 2022 ham petrol 110 dolar mazot 23 lira aradaki fark birilerinin cebini dolduruyor. Giden 128 milyarın yerini tamamlıyorlar açığını kapatmaya bizim vatandaşın, herkesin üstünden tamamlamaya çalışıyorlar.”

"BENZİN FİYATLARININ ARTMASI HER ŞEYE YANSIYACAK"

Benzin zamlarının “ekonominin kötü gidişatının aynası” olarak belirten Alp Coşkun, şunları söyledi:

“Akaryakıt zamlarını çok abartılı buluyorum fazla buluyorum tabi fazla olmasının sebeplerinden birisi döviz kuru dolar kuru, çünkü 2008 yıllarında Amerika’daki Mortgage krizinden sonra yine petrol fiyatları artmıştı. Ama benzin Türkiye’de o zaman 3,5- 3,60 TL’ydi şimdi 20 lira civarında dolaşıyor. Bunun sebebi doların yüksek olmasının sebebi bu zamanla bize nasıl yansıyacak ulaşım da okula giden servislerin fiyatlarının artması tırların fiyatlarının artması taşıma maliyetlerinin artması bu marketlere yansıyacak. Pahalı olan ürünler çok çok daha fazla pahalı olacak. Ekonominin gerçekten kötü gidişatını çok basit ve net aynası olarak görüyorum akaryakıttaki bu zamları.”

"KEŞKE ZAM GELMESEYDİ ASGARİ ÜCRETTE YERİNDE KALSAYDI"

Fevzi Çelik ise asgari ücrete gelen zammın gıdaya gelen zamlardan dolayı eridiğini belirterek “Ne düşünmem lazım ki sizce normal mi bu zamlar, hiç hoş bir şey değil yani, akaryakıta zam geldiği zaman her şey bitmiş demektir. Bir markete gidemiyoruz işimiz bitti yani 2500 lira emekli maaşı, 4250 lira yaptılar asgari ücreti ne oldu keşke zam da olmasaydı asgari ücrette yerinde kalsaydı istemiyorum yani. Bu fiyatlar böyle kalsaydı. 160 lira 170 lira bir teneke zeytinyağı olur mu? O da bulabilirsen gidiyorsun raflar bomboş hiçbir yerde bir şey yok, iyi bir şey değil, çok kötü sonumuz” dedi.

"EVDE BATTANİYEYLE OTURUYORUZ"

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise şunları söyledi:

“Çok kötü karamsar düşünüyorum bu kadar zam olur mu? İnsan ne yapacağını şaşırdı. Artık evde battaniyeyle oturuyoruz, mont giyiyoruz daha doğrusu. Gerçekten çok kötü bilmiyoruz ne olacak. Akaryakıt zamlarından sonra sitedeki vatandaşların araçları sitenin önünde duruyor hep kimse aracını daha kullanmıyor. Tek bir iyiliği oldu insanlar toplu taşımaya alıştı.”