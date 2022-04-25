Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı belli oluyor: Peki yurttaşlar ne düşünüyor?

25 Nisan 2022 Pazartesi, 12:15

Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı sonrası, bayram tatilinin kaç gün olacağı açıklanacak. Her yıl merakla beklenen bayram tatili, bu yıl ekonomik krizin gölgesinde yapılacak.

Cumhuriyet TV, yurttaşlara hem bayramda bir tatil programlarının olup olmadığını hem de emeklilere verilen ve tartışmalara konu olan bin 100 liralık emekli ikramiyesini sordu.

Yaklaşan tatilde, memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidemeyecek olmaktan yakınan yurttaşlar, emekli ikramiyesinin tutarına tepki gösterdi.

"HEP VAAT, HİÇ VERMESELER DAHA İYİ"

Bayram tatilinde şehir dışına çıkmayı düşünmediği söyleyen bir yurttaş, "İş yok. Kaldık memlekette. Bir yol parası 400 lira olmuş. Beş kişi, nasıl gideceğiz? Mutfak alışverişi yapmayı da düşünmüyorum. Emeklilere artırım yapılmayacağı söylendi" ifadelerini kullandı.

Hiçbir yere gidemeediğini belirten yurttaşlar, Cumhuriyet TV mikrofonuna aşağıdaki tepkilerle isyan etti: