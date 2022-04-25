Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı belli oluyor: Peki yurttaşlar ne düşünüyor?
Bayram tatili kaç gün olacak? Bu sorunun yanıtı, bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda belli olacak. Cumhuriyet TV, yurttaşlara bayram tatilinde bir tatil programları olup olmadığını sordu. Yurttaşlar, bayram tatilinde bir yere gidemeyecek olmaktan ve açıklanan emekli ikramiyesi tutarına tepkili.
Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı sonrası, bayram tatilinin kaç gün olacağı açıklanacak. Her yıl merakla beklenen bayram tatili, bu yıl ekonomik krizin gölgesinde yapılacak.
Cumhuriyet TV, yurttaşlara hem bayramda bir tatil programlarının olup olmadığını hem de emeklilere verilen ve tartışmalara konu olan bin 100 liralık emekli ikramiyesini sordu.
Yaklaşan tatilde, memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidemeyecek olmaktan yakınan yurttaşlar, emekli ikramiyesinin tutarına tepki gösterdi.
"HEP VAAT, HİÇ VERMESELER DAHA İYİ"
Bayram tatilinde şehir dışına çıkmayı düşünmediği söyleyen bir yurttaş, "İş yok. Kaldık memlekette. Bir yol parası 400 lira olmuş. Beş kişi, nasıl gideceğiz? Mutfak alışverişi yapmayı da düşünmüyorum. Emeklilere artırım yapılmayacağı söylendi" ifadelerini kullandı.
Hiçbir yere gidemeediğini belirten yurttaşlar, Cumhuriyet TV mikrofonuna aşağıdaki tepkilerle isyan etti:
- Hiçbir yere gidemiyoruz. Yol ücretleri çok pahalı. Dört kişiyiz biz. Bayağı bir külfete mal oluyor. Çok zor. Çok az emekli ikramiyesi. Bayram alışverişi yapmadık, hiçbir şey yapamadık.
- Maalesef bir yere gidemeyeceğiz. Masraflar ağır. Hep vaat vaat vaat. Acaba dediklerine kendileri inanıyor mu?
- Fiyatlar almış başını gidiyor. Geçinmek zor. İkramiye parası 1100 lira verdiler. 'Oy moy' yok daha ona, benim için bitti. Hiç vermese daha iyi.
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