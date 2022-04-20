Oda Başkanı açıkladı: Bayramda ağzımızın tadı kaçacak

20 Nisan 2022 Çarşamba, 16:32

Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Odası Başkanı Mustafa Kahveci, bayram öncesinde pastacılık sektöründeki son durumu anlattı.

Sözcü'nün haberine göre Kahveci, “Pahalılık ve yüksek enflasyondan pastacılık sektörü de etkilendi. Toz şeker ve girdiler çok arttı, Ramazan Bayramı şekerleri de ciddi biçimde pahalı olacak. Meslektaşlarımız pahalılık nedeniyle sıkıntılı, kâr edemiyorlar'' dedi.

"ZAMLARI YANSITAMADIK, ÇÜNKÜ MÜŞTERİLERİMİZİN ALIM GÜCÜ DE AZALDI"



120-130 liraya alınan yağların şu anda 500 lira olduğunu söyleyen Kahveci, "210 liraya aldığımız 18 litrelik teneke kutu, 700 lira oldu. Bayramda şeker fiyatları henüz belli olmamakla beraber, çok artacağını öngörüyoruz. Özellikle özel sektörün üretmiş olduğu toz şeker çok pahalı ve girdiler de arttığı için bayram şekeri de maalesef pahalı olacak. Önümüz düğün sezonu ama düğün pastalarımızda da, pastanelerimizde de ürünlere çok zam yapılmadı. Zamları yansıtamadık, çünkü müşterilerimizin alım gücü de azaldı" diye ekledi.

PAHALILIK SEKTÖRÜ VURDU

Pahalılık ve yüksek enflasyon sektörü de vurduğunu dile getiren Kahveci, "Hem ciromuz hem de kar marjımız düştü. Buna rağmen müşterilerimizin alım gücünü düşünerek fiyatları en alt seviyede tutmaya çalışıyoruz. Zamlar yüzde 30'u geçmedi. Esnafımızın serzenişleri de var. Un fiyatları, ham madde, nebati yağ, ayçiçeği yağında çok ciddi bir fiyat artışı var. Kâr edemiyorlar. Pastacılara da destek verilmeli" dedi.