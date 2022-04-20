Oda Başkanı açıkladı: Bayramda ağzımızın tadı kaçacak
Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Odası Başkanı Mustafa Kahveci, bayram şekeri üretim maliyetindeki yükselişe dikkat çekerek "210 liraya aldığımız 18 litrelik teneke kutu, 700 lira oldu. Bayramda şeker fiyatları henüz belli olmamakla beraber, çok artacağını öngörüyoruz" dedi.
Ankara Pastacılar, Tatlıcılar ve Şekerciler Odası Başkanı Mustafa Kahveci, bayram öncesinde pastacılık sektöründeki son durumu anlattı.
Sözcü'nün haberine göre Kahveci, “Pahalılık ve yüksek enflasyondan pastacılık sektörü de etkilendi. Toz şeker ve girdiler çok arttı, Ramazan Bayramı şekerleri de ciddi biçimde pahalı olacak. Meslektaşlarımız pahalılık nedeniyle sıkıntılı, kâr edemiyorlar'' dedi.
"ZAMLARI YANSITAMADIK, ÇÜNKÜ MÜŞTERİLERİMİZİN ALIM GÜCÜ DE AZALDI"
120-130 liraya alınan yağların şu anda 500 lira olduğunu söyleyen Kahveci, "210 liraya aldığımız 18 litrelik teneke kutu, 700 lira oldu. Bayramda şeker fiyatları henüz belli olmamakla beraber, çok artacağını öngörüyoruz. Özellikle özel sektörün üretmiş olduğu toz şeker çok pahalı ve girdiler de arttığı için bayram şekeri de maalesef pahalı olacak. Önümüz düğün sezonu ama düğün pastalarımızda da, pastanelerimizde de ürünlere çok zam yapılmadı. Zamları yansıtamadık, çünkü müşterilerimizin alım gücü de azaldı" diye ekledi.
PAHALILIK SEKTÖRÜ VURDU
Pahalılık ve yüksek enflasyon sektörü de vurduğunu dile getiren Kahveci, "Hem ciromuz hem de kar marjımız düştü. Buna rağmen müşterilerimizin alım gücünü düşünerek fiyatları en alt seviyede tutmaya çalışıyoruz. Zamlar yüzde 30'u geçmedi. Esnafımızın serzenişleri de var. Un fiyatları, ham madde, nebati yağ, ayçiçeği yağında çok ciddi bir fiyat artışı var. Kâr edemiyorlar. Pastacılara da destek verilmeli" dedi.
Video Haberler
- Karadeniz'deki kuş ölümlerinde virüs şüphesi
- Diş tedavisinden çıktıktan sonra yolda yürürken
- Çanakkale'de köprü açılışından bir ay sonra
- Sakarya'da, lisede çıkan kavgada fenalaşan öğrenci
- İstanbul'da taksici dehşeti!
- Partisinden kopanları çağırdı
- 'Beceriksizlik abidesi, kabile reisi'
- Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması davası
- 'Görmediğiniz yazlığı kiralamayın'
- Dükkanından 65 cep telefonu çalındı
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarı eleştirdiği konuşması yeniden gündemde
- Kuyumcularda 'sahte altın' alarmı
- Yem fiyatlarına bir zam daha!
- Vakıflardan 'Ayasofya Camisi' açıklaması
- Karadeniz'deki kuş ölümlerinde virüs şüphesi
- Türkiye’de e-ticaret satışları 381 milyar lirayı aştı
- 'Hedeflerinde hekimlik mesleği var'
- Uykusuz'dan Erdoğan göndermeli kapak
- Erdal Beşikçioğlu'nun sahnesinden 'Fişekhane' kararı
- Hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı