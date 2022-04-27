Yurttaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'karanlığa karşı ayakta durma' eylemiyle ilgili konuştu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını ödemeyerek elektrik kesintilerine dikkat çektiği 'karanlıkta karşı ayakta durma' eylemi başlattı. Cumhuriyet TV, yurttaşlara elektrik kesintileriyle ilgili ne düşündüklerini sordu ve birbirinden sert tepkilerle karşılaştı.
Türk siyasetine geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesilmesi damgasını vurdu. Kılıçdaroğlu, kesintinin ardından karanlıkta basın toplantısı düzenleyerek, "karanlığa karşı ayakta olduğunu" söyledi.
Geçtiğimiz günlerde FOX TV'ye konuk olan Kılıçdaroğlu, elektrik faturasını bir süre sonra ödeyeceğini belirterek Türkiye’de 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğunu söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise söz konusu iddiayı yalanladı. Bakan Dönmez, yurt genelinde elektriği kesik olan abone sayısının 278 bin olduğunu açıkladı.
"KURUNUN YANINDA YAŞ DA YANIYOR"
Cumhuriyet TV, yurttaşlara CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı bu eylemle ilgili ne düşündüklerini sordu ve birbirinden farklı yanıtlar aldı.
"Kurunun yanında yaşın da yandığını" belirten yurttaşlar, yıllarca ülkeye vergi verdiklerini ve emekli maaşının bu emeği karşılamadığını düşündüklerini söyledi.
"ORTADOĞU'YA KUCAK AÇTIK"
Eylemi doğru bulduklarını belirten yurttaşlar, son gelen faturaların canlarını sıktığını anlattı. İşte mikforonlarımıza yansıyan tepkilerden bazıları...
- Erdoğan ne diyor? 'Çalmadığınız kapı, sıkmadığınız el kalmayacak' diyor. Ben hiç onları görmüyorum. Hep başka partiler var. 80 yaşıma gelmişim, böylesini görmedim.
- Eylemi doğru buluyorum. Normalde 250 lira ödüyorken şimdi 700 lira ödüyorum.
- İşimiz zor. Tabanla tavan arasında çok büyük bir uçurum var. Çalışan, işe girebilen de yok. Ortadoğu'ya kucak açtık. Ekmek aslanın ağzında değil, ortada ekmek yok. Gidişat hiç iyi değil.
Kamera: İsmail Bayraktar
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