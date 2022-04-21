Elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan karanlıkta açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, faturasını ödemediği için elektriğinin kesildiğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, kesintinin ardından karanlıkta basın toplantısı düzenliyor.

cumhuriyet.com.tr
21 Nisan 2022 Perşembe, 20:37
Elektriği kesilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan karanlıkta açıklama
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