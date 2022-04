Yurttaşlar şekere gelen zamlara isyan etti: 'Ya dileneceğim ya hırsızlık yapacağım'

04 Nisan 2022 Pazartesi, 11:27

TÜRKŞEKER, 4 Mart 2022 tarihinde şeker fiyatına yüzde 20 zam yapmıştı. Bu zamma eleştiriler sürerken TÜRKŞEKER, 31 Mart tarihinde de şekere yüzde 30 zam yaptığını açıkladı. Böylece TÜRKŞEKER’de şekerin kilogram fiyatı 5,96 liradan 7,80 liraya yükseldi.

TÜRKŞEKER’den yapılan açıklamada, “İmalatçı firmalarımıza destek olmak için kapasite raporu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak imalatçılarımıza yeniden şeker arzına başlanmıştır. Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 TL olarak güncellenmiştir” denildi.

'HER ŞEYDEN KISTIM, PERİŞANLIK'

Cumhuriyet TV ekibi olarak, yurttaşlara şekere ve temel gıda ürünlerine gelen zamlarla ilgili ne düşündüklerini sorduk. Uzun süredir kendisine herhangi yeni bir eşya veya ürün alamadığını belirten bir yurttaş, sadece şekerin değil her şeyin pahalılandığını belirtti. Yol fiyatlarından ötürü memleketine dahi gidemediğini anlatan yurttaş, ''Perişanlık, başka ne diyebilirim ki... Turistlerin işine yarıyor, Türkler bir şey alamıyor. Bir tek şeker değil, her şey çok pahalılandı. Kırk yıldır İstanbul'da yaşıyorum, bu yıl kadar pahalılık görmedim. Her şeyden kıstım. Memlekete bile gidemiyoruz'' ifadelerini kullandı.

'YA HIRSIZLIK YAPACAĞIM YA DİLENECEĞİM'

Fiyatlar bu şekilde artarsa ya hırsızlık yapacağını ya da dileneceğini belirten emekli bir yurttaş, kriz yok diyenlerin peşkeş çektiğini söyledi. 2 bin 500 TL emekli aylığı olduğunu belirten bir diğer emekli yurttaş ise, sözlerine şu şekilde devam etti:

''Bana verdiği 2 bin 500 TL. Benim 2 bin 500 liralık maaşım 1 liraya düştü. Ne yiyeceğim, ne içeceğim? Ya intihar edeceğiz, ya da bilmiyorum. Ne yapacağımızı şaşırdık. Zamlar bizi yere vurdu. Halk perişan. Paramız pul oldu. Bir senedir üzerime eşya almadım''

Kamera: İsmail Bayraktar