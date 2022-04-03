Türkşeker Yönetim Kurulu üyeleri çift maaşlı çıktı!
Piyasa Ramazan'ın hemen öncesinde gelen yüzde 31'lik şeker zammı ile sarsıldı. Sektörün yüzde 35'ini elinde tutan Türkşeker'i yöneten isim ise bir ilahiyatçı. Yönetim kurulu üyelerinin de çift maaşlı oldukları ortaya çıktı.
Piyasa yüzde 31’lik şeker zammı ile sarsıldı. Sektörün yüzde 35’ini elinde tutan Türkşeker’in başında ise bir ilahiyatçı var. Yönetim kurulu üyeleri de çift maaş alıyor.
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Genel Müdür Mücahit Alkan, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemde İGDAŞ' da görev aldı.
BURSAGAZ-BAŞKENTGAZ ve Elektrik Üretim Yardımcısı çalıştı. 2019'dan bu yana Türkşeker'in başında olan Alkan, geçen yıl kasım ayında “Stok yapanın stokları elinde patlar. 2022 Eylül ayına kadar şekere zam yok” demişti.
LİYAKAT BU MU?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “AKP'nin liyakat anlayışı burada da devreye giriyor. Türkşeker'in başına İlahiyat mezunu, şeker fabrikalarıyla hiç ilgisi olmayan birini getirdiler” dedi.
İŞTE ÇİFT MAAŞLI YÖNETİCİLER
Kurumda Genel Müdürü Mücahit Alkan dışındaki yönetim kurulu üyelerinin tümünün çift ya da 3 maaşlı olması dikkat çekiyor.
O isimler ve görevleri şöyle:
Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratı Sevda Mersin: Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı, aynı zamanda Türk Şeker Yönetim Kurulu üyesi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Celalettin Sıvacı: Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu ve Türk Şeker Yönetim Kurulu üyesi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Koç: Devlet Malzeme Ofisi ve Türk Şeker Yönetim Kurulu üyesi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Yasin Er: Türk Şeker Yönetim Kurulu Üyesi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı eski Vergi Denetim Kurulu Başkanı Suat Sarıgül: Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi ve Türk Şeker Yönetim Kurulu üyesi.
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