Zam gelince o konuşma değişti: 'Erdoğan'ın konuşmasındaki 'şeker' bölümü nasıl uçtu?'

01 Nisan 2022 Cuma, 09:29

Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER), şekere yüzde 30 zam yaptı.

BirGün yazarı Bahadır Özgür, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan dönüşü uçakta 'şeker' konusunda yaptığı açıklamaların; şekere yapılan yüzde 30'luk zam sonrası değiştirildiğini ve basına yeni bir metin ile servis edildiğini aktardı.

"Erdoğan'ın konuşmasındaki 'şeker' bölümü nasıl uçtu?" diyen Özgür, "Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uçaktaki soru-cevap bölümü 14.00'a kadar ambargolu olarak medyaya servis edildi. Ama sonra panik halde ikinci bir metin gönderildi" dedi.

Özgür şöyle devam etti:

"Gıda ile ilgili cevabın ilk halinde Erdoğan, 'Şekerle ilgili Türkşeker adımlarını olumlu atacak ve bu fırsatçılara fırsat vermeyecek. Fiyatlar iyi' diyor. İşte synı saatlerde Türkşeker'in yüzde 30 zam haberi uçağa ulaşınca panik halde bu bölüm uçurulup, yeni metin servis edildi."